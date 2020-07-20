شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة فى طريقها للانحسار.. مستشفى إسنا للحجر تسجل صفر إصابات بكورونا × 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لسلسة المفاجآت السعيدة فى مستشفيات العزل الصحى بمحافظة الأقصر، كشف الدكتور حسام فتحي، مدير الطوارئ والمتحدث الرسمى لمستشفى إسنا للحجر الصحى، عن استمرار حالة الانخفاض فى معدلات الإصابة والإشغال للمصابين بكورونا داخل المستشفى، حيث ارتفعت أعداد الشفاء بالمستشفى حتى الآن لـ1033 حالة شفاء منذ فتح المستشفى للحجر الصحى، كما تم إجراء 16 عملية ولادة داخلها خلال الشهور الماضية.

وأضاف الدكتور حسام فتحي، فى بيان صحفى، أن المستشفى خلال الـ72 ساعة الماضية شهد صفر إصابات بكورونا، ما يؤكد أن الأزمة فى طريقها للانحسار بصورة كبيرة ومبشرة بالأقصر، كما أنه بعد خروج أكثر من 1033 حالة شفاء، وصلت حالياً قوة الإشغال للمصابين بكورونا داخل المستشفى حوالى 30% فقط، موضحاً أنه أنخفاض الإصابات بتلك الصورة الكبيرة مؤخراً ترجع للتعامل مع الحالات البسيطة بالعزل المنزلى، وكذلك سرعة استجابة الحالات للعلاج وارتفاع نسب الشفاء بمختلف مستشفيات العزل بالأقصر.

وشهد مستشفى إسنا للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، تنظيم احتفالية لتكريم الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى، وذلك وسط أجواء مبهجة بعد تصدر مستشفى إسنا حالات الشفاء بمستشفيات العزل بمصر بالوصول لأكثر من 1000 تعافى وشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحضر الاحتفالية كل من، الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، والدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي، والدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل، ورضا التونى رئيس قسم التمريض بالحجر الصحى بمستشفى إسنا، حيث تم توزيع شهادات تقدير على فريق الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى لدورهم الكبير فى خدمة المصابين حتى الشفاء خلال الفترة الماضية.