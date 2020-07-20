شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن اتفاق مع الصين لجعل مصر مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إن لقاح كورونا في الصين في مراحله النهائية وفور ثبوت فعاليته سيتم تصنيعه في مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الاتفاق مع الصين على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الوفيات بكورونا إلى 4.9% بعد تجاوز عدد الوفيات ل4302 حالة وفاة فيما بلغ إجمالى الحالات المسجل إصابتها بكورونا 87775 حالة حتى الآن.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة والسكان أن هناك تراجعا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد انحسار الانتشار الخاص بالفيروس وكذلك انخفاض حدتة وتفوق البرتوكولات العلاجية فى مواجهة الفيروس.

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