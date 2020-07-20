شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: زيادة مصروفات المدارس الخاصة 7% وأى تجاوز سنتخذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم سيعرض مقترحا على مجلس الوزراء، أن تكون الثانوية العامة العام الدراسى المقبل بنظام التابليت والأونلاين، لافتًا إلى أن ذلك كله مازال ذلك محل نقاش، مضيفًا خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الوزارة ستكون حريصة على أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة إجمالا لتتفق مع الساعات العالمية.

وفى رده على مطالبات النواب بحل مشكلة الـ 36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي، أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالى، وتم مطالبة وزارة المالية بأنه يتم احتساب مكافأة الحصة للتربويين غير المعينين بـ 20 جنيها بدلا من 4 جنيهات، وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات، والوزارة تبحث حل مشكلة الـ36 ألف معلم.

وفيما يتعلق باستفسارات النواب بشأن مصروفات المدارس الخاصة، أوضح حجازى أن المصروفات لن يتم تخفيضها، مشيرًا إلى أن المدارس تقدم خدمات تعليمية، والزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أى تجاوز يتم إبلاغ الوزارة فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

وأضاف أنه تم إلزام مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات بأن تقبل أى طفل لديه 5 سنوات فى المدارس، مشيرا إلى أن هناك خطاب رسمى موجه لكل المديريات بذلك، وأعلن أن أكثر المديريات التي بها مشاكل فى هذا الصدد هى القاهرة والدقهلية والغربية والقليوبية، مشيرا إلى أن التقديم للتمهيدى والابتدائى يتم أونلاين.

وفي رده على الشكاوى الواردة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، أكد أن القطعة الواردة به موجودة فى مراجع أجنبية تم اختزالها وفقا لتقرير أصدره مركز الامتحانات التابع للوزارة، مؤكدا أن القطعة من المراجع الأجنبية وليس من الكتاب الخارجى، قائلا: "ولو كان فيه مشكلة كنت سأصعدها، فأنا أتحمل أمانة فى رقبتى والنتائج مطمئنة"، وتابع: "فيما يخص شعبة الرياضة نجد شكاوى بالظلم دائما، فكل مادة مخصص لها أوقات محددة فى الامتحانات، وما يجب أن يُقال أن يكون الامتحان منضبط وليس المطالبة بزيادة وقت الامتحان".

وفيما يتعلق بحالات الغش فى امتحانات الثانوية العامة، أكد حجازى، أنه سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن النتيجة نعرض كل حالات الغش، مشيرًا إلى أن الأمر سيصبح أكثر صرامة بعد تمرير قانون الإخلال بأعمال الامتحانات.

وأضاف حجازى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبح لديها منصة للتدريب، حيث أن العدد الرسمى للمعلمين المتدربين بلغ 320 ألف معلم منهم 215 ألف اجتازوا التدريب ويمكن إعادة التدريب لهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك 1000 سؤال فى بنك الأسئلة وتم تصميم المنصة بجهود الأكاديمية المهنية للمعلمين.