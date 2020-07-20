شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سما المصري من محبسها: بعتذر.. مكنتش أعرف إن فيديو البيسين هيزعل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يوليو الجارى.

وفى أول تصريح إعلامى لسما المصرى، بعد ضبطها وصدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، خصت سما " تلفزيون الخليج 365" بأول رد صوتى من داخل محبسها.

وجاءت رسالة سما المصرى بالاعتذار باكية لجمهورها ومتابعيها، مستطردة " أنا بعتذر للناس كلها على كل اللى حصل، أنا مكنش قصدى حاجة خالص من الفيديوهات دى، ولا كان عندى نية وحشة فيها خالص، كل اللى حصل أن أنا كنت فاكرة أنى بعيش حياتى عادى جداً على السوشيال ميديا زى زى باقى الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه فى حمام السباحة هيعملى مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش منى، وجمهورى متزعلوش منى، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكرينى وشكراً"