شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية فى التعليم والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والأكاديميات المصرية ، وقعت هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة ، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، فى مجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات العلمية والتدريب في مجال النقل الدولى واللوجستيات .

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة ومهارات الضباط العلمية ، وإعداد وتأهيل الكوادر العلمية لقيادة وإدارة وتطوير ونشر المفاهيم اللوجستية لإدارة المنشآت من منظور لوجستى ، من خلال البرامج المقدمة بالأكاديمية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، بهدف تحقيق خدمات لوجستية متميزة وتحسين الكفاءة والإستغلال الأمثل للموارد ، وتحسين جودة الخدمات ، وتقديم إضافة علمية من خلال البحوث التطبيقية المتخصصة لدارسى الماجستير ، حيث أن للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الريادة فى نشر ثقافة اللوجستيات بمصر والوطن العربى ، كما يتضمن البروتوكول برامج معهد النقل الدولى واللوجستيات ودورات تدريبية قصيرة وإستشارات ودراسات ميدانية وتبادل الزيارات بين الجانبين .

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وأكد اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، رئيس هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة ، أن توقيع البروتوكول سيسهم بشكل كبير فى الإرتقاء بالتأهيل العلمى لضباط هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة ،ووقوفهم على أحدث النظم اللوجستية الإقليمية والدولية التى تطبق فى كبرى المنشآت اللوجستية ، معرباً عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بإعتبارها صرح علمى متميز في مجال علوم النقل واللوجستيات .

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة ، مؤكداً على إستعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لهيئات القوات المسلحة .