"الخروف أونلاين ودليفرى".. الخليج يضع اشتراطات العيد والأضحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى، تتجه بلدان العالم الإسلامى والعربى لاتخاذ أقصى اجراءات الوقاية والأمان فى ظل تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد19"، لاجتياز أيام العيد بأمان، وفى هذا الإطار وظفت الدول الخليجية التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطبيق ضوابط جديدة، لتعزيز مستوى الوقاية أثناء صلاة العيد، وتجنب الاختلاط فى يوم نحر الذبائح.

وفى هذا الإنفوجراف نتعرف معا على اشتراطات العيد والأضحية فى دول الخليج.. Advertisements

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