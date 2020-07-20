شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم للساعة 1 ظهرا .. التعليم العالى تبدأ تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة بـ 4 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها بدء التعليم العالى تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة بـ 4 مليارات جنيه.

حيث وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات بشـأن تنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطويرالبنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 5 سنوات، بتكلفة إجمالية 4 مليارات و722 مليون جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم " LMS "؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.

التأمين الصحى: عودة الكشف الطبي بجميع اللجان الطبية العامة والاستثنائية

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى عودة الكشف الطبى الابتدائى بجميع اللجان الطبية العامة والاستثنائية بنفس المعدلات الطبيعية عن طريق الخط الساخن 19806 مع استمرار تفعيل التكرار الإدارى لإجازات الأمراض المزمنة عن طريق اللجان الطبية فقط .

ووافقت على قبول ملفات العجز المرضى والإصابة فى حدود 50% من طاقتها حتى نهاية شهر أغسطس 2020 وعودة عمل كافة لجان التظلمات بالإدارات العامة للجان الطبية بالفروع إلى طبيعتها.

وقررت هيئة التأمين الصحى إيقاف العمل بنموذج 105 واعتباره مجرد توصية طبية يؤخذ أو لا يؤخذ بها مع عودة عمل اللجان الطبية فى مواعيدها.

الصحة: 32.3% نسبة الشفاء من كورونا .. والوزيرة تطالب بمزيد من الاحتياطات

كشفت إحصاءات وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا والخروج من مستشفيات العزل بجميع أنحاء الجمهورية ل32.3 % وطالبت المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

مترو الأنفاق يعلن عودة حركة القطارات بالخط الثانى

أعلن أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالخط الثانى فى الاتجاهين شبرا الخيمة - المنيب، بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن تعطل أحد القطارات بمحطة جامعة القاهرة بالخط الثانى وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها مع الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الثانى لإمتصاص أى زحام ناتج عن العطل.

وأكد متحدث المترو أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة فى حالة استعداد تام للعمل على إزالة أى أعطال مفاجئة قد تحدث.

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إثيوبيا تدفع لإطلاق حملات مضللة ضد القاهرة فى ملف سد النهضة على تويتر

تقود إثيوبيا أزمة ملف سد النهضة بشكل مرتبك ومتخبط فى محاولة لإثبات حق ليس لها، ولا تكتفى بهذا الأمر، بل تمول أيضًا حملات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعى للتحريض ضد مصر تهدف من ورائها تشويه حقائق القضية المصرية العادلة فى حق الحياة بحصول القاهرة على حصتها الأساسية من مياه نهر النيل دون المساس به.

أطلقت إثيوبيا حملة ممنهجة وممولة للتحريض على مصر عن طريق تضليل الرأى العام داخل إثيوبيا، والرأى العام العالمى، بأن القاهرة تسعى وراء الحصول على حق ليس لها وأن مساعى القاهرة من شأنها حرمان إثيوبيا من أهداف التنمية وغيرها من الإدعاءات التى تسوقها الإدارة الإثيوبية لدعم موقفها الضعيف فى القضية التى طرحتها مصر مؤخرًا على مجلس الأمن الدولى.

وزير التعليم عن كثافة الطلاب والعام الدراسى المقبل: سنجد حل مناسب لكل مدرسة

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تساؤلات بعض أولياء الأمور حول ارتفاع كثافة الفصل إلى 85 طالب وطالبة وكيف يكون نظام الدراسة فيها فى ظل تداعيات فيروس كورونا وآلية تحقيق التباعد بين الطلاب العام الدراسى المقبل، قائلا: سنجد الحل المناسب لكل مدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف ملامح وشكل العام الدراسي الجديد والتى تطبق علي المدارس الخاصة والحكومية، موضحا أن هناك مقترحات قيد الدراسة تعتمد على ذهاب طلاب رياض الأطفال حتي الثالث الابتدائي يوميا لآنه لابد من التواصل المباشر لهذا السن مع المعلم، ومن الصف الرابع حتى السادس الابتدائي يذهب الطلاب إلى المدرسة معظم الأيام ما عدا يوم أو يومين، وبالنسبة للمرحلتين الاعدادية والثانوية يذهب الطلاب يومين فى الأسبوع والباقي يعتمد الطلاب على الدراسة أون لاين، مع إعادة توزيع الطلاب علي الفصول والاستفادة من الفراغات لمنع التكدس مع دراسة تطبيق هذا النظام فيما بعد كورونا.

الحكومة: ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات فى يونيو أكثر من 15% مقارنة بمعدل 2019

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض تقرير بشأن ارتفاع مؤشر تأسيس الشركات خلال شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها أكثر من 15% مقارنة بشهر يونيو 2019، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بملف الاستثمار.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن شهر يونيو الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات تأسيس الشركات مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المُؤسسة خلال يونيو الماضي 1672 شركة ومنشأة محققا زيادة بنسبة 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المُؤسسة خلال شهر يونيو الماضي بلغ 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

السكة الحديد: 140 ألف مقعد إضافى فى عيد الأضحى.. وخدمة مميزة للركاب

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن توفير بما يعادل 140 ألف مقعد إضافى بقطارات السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى، بالإضافة إلى القطارات المجدولة والتي تصل إلى 860 قطارا يوميا، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت حالة الطوارئ بمناسبة قرب العيد والدفع بقطارات إضافية من 25 يوليو وحتى 11 أغسطس.

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، في حوار مع "هذا الصباح" والذى تقدمه أسماء مصطفى ويذاع على "شاشة اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، نظرا لوجود كثافة وذروة في القطارات في فترة ما قبل العيد وبعده، سيتم الدفع بـ 78 قطارا مكيفا و76 مميز و180 عربة مكيفة ستنضم إلى القطارات، فضلا عن 8 قطارات إلى النوبة.

وأضاف "رسلان: "السنة دى سيكون هناك إتاحة كاملة لجميع الركاب والقطارات تؤدى خدمة مميزة".

وحول منافذ بيع التذاكر، قال: "هناك 800 منفذ بيع تذاكر و33 مكتب في القاهرة الكبرى بالإضافة الى الحجز الالكتروني على موقع الهيئة والموبايل ابليكشن، والدنيا ماشية كويس وبيقلل من السوق السوداء".

وزير الخارجية يؤكد لـ"أبو مازن" موقف مصر الداعم لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ""أبو مازن" له اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، موقف مصر الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.