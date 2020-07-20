شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المحافظات من تليفزيون الخليج 365: مصابو كورونا يخرجون من مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم"تليفزيون الخليج 365"، موجزًا خاصا بأخبار المحافظات، وأبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات المختلفة اليوم الإثنين، وهو الموجز الذى قدمته الزميلة نسرين فؤاد، وأعده الزميلان محمود حسن، وإسراء عبد القادر.

واستعرض موجز المحافظات أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات المصرية، وجاء في مقدمتها ما تواصله الجهات التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية من شن حملاتها لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على أراضى الدولة، ضمن الموجة 16 من أعمال الإزالات، ففي المنيا تم استرداد 3500 فدان وإزالة 52 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، وفى المنوفية تم تنفيذ 389 حالة إزالة لتعدي على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.



الزميلة نسرين فؤاد

كما تناول الموجز وفاة اللواء مدحت السقا، مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية عمله بمحافظة شمال سيناء كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر قرارا أمس بتصعيد اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.

وعلى صعيد آخر، استعرض موجز المحافظات بتليفزيون الخليج 365 ما شهدته محافظات مصر من ارتفاع ملحوظ بنسب الشفاء من فيروس كورونا، ففي بنى سويف أعلن عن تعافى 25 حالة جديدة بينهم سيدة تبلغ من العمر 90 عاما، وفى الدقهلية أعلنت مديرية الصحة انخفاض عدد المحتجزين بمستشفى الحجر لـ28 مواطنا فقط، بعد أن كان عددهم منذ بداية الجائحة قد وصل لـ 950 حالة.

وفى الشرقية وصلت نسبة الإشغال فى مستشفيات العزل لأقل من 35%، كما أغلق أحد مقرات العزل بسبب عدم استقبال مصابين منذ شهر.

ومن الأخبار الإيجابية أيضا التي تناولها الموجز عودة الدكتور توفيق عبد المطلب المدير التنفيذى لمعهد الكبد بجامعة المنوفية للعمل، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب تماثلة للشفاء عقب إجراء مسحتان وتبين سلبية التحاليل .

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أثناء التغطية

وعلى صعيد آخر يستمر ولليوم الـ 11 في الإسكندرية، البحث عن جثمان الطفل "شادي" غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية، وهو آخر ضحايا حادث الغرق الذى وقع الجمعة قبل الماضية، وأسفر عن وفاة 11 شخصا تم انتشال جثامينهم جميعا عدا الضحية الأخيرة "شادي".

وكانت التحقيقات قد كشفت أن عددا من الأشخاص تسللوا فجر الجمعة قبل الماضية إلى شاطئ النخيل المغلق بقرار من مجلس الوزراء، ونتج عن عدم إتقانهم السباحة وعدم وجود سباحين إنقاذ على الشاطئ المغلق وفاة 11 شخصا منهم.



وتعيق حركة التيارات المائية والأمواج المرتفعة العثور على الجثمان الأخير والذى يرجح أن يكون عالقا بين الصخور.

ومن الإسكندرية إلى كفر الشيخ، حيث تستمر جهود الإنقاذ في البحث عن جثمان غريق شاطئ بلطيم الطالب بكلية الهندسة، نور سعد، والذى غرق الجمعة قبل الماضية، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وكانت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ نعت فقيدها الطالب نور، وأكدت أن نتيجته الدراسية قد أعلنت، وأنه نجح في كافة المواد التي قدم أبحاثها بالصف الثالث.

وتابع الموجز في أخباره أنه فى عدة محافظات لازالت مديريات التموين تجرى حملاتها اليومية لضبط المنتجات الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ففي محافظة قنا تم إعدام تسعة عشر طن ارز فاسد، حفاظًا على صحة المواطنين.

وفى الشرقية تم ضبط مصنع لمنتجات الألبان، به مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط كمية كبيرة من لحوم الأبقار غير صالحة للاستخدام الآدمى بمدينة بلبيس، وقالت مديرية التموين بالشرقية إنها تمكنت من ضبط مائة كيلو كبدة فاسدة و250 كيلو لحوم أبقار نافقة قبل بيعها للمواطنين.