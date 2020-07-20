شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لـ"أبو مازن" موقف مصر الداعم لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ""أبو مازن" له اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، موقف مصر الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"- "خلال استقباله بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة ⁧‫رام الله‬⁩ .. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يؤكد للرئيس الفلسطيني ⁧‫محمود عباس‬⁩ الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

وكان شكري قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى رام الله قادما من العاصمة الأردنية عمان.

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