محافظ المنوفية يلتقي مدير الأمن الجديد.. ويؤكد أهمية التعاون من أجل رفعة الوطن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المحافظة الجديد، في أول لقاء جمعهما بعد توليه منصبه، مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن المنوفية.
من جانبه، أكد مدير أمن المنوفية فخره بالعمل بمحافظة المنوفية، بلد الزعماء والرؤساء، والعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإنضباط والعمل على تطبيق القانون وردع المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة شعب المنوفية.
بدوره، أكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة من أجل إعلاء رفعة وطننا الغالي، مؤكدًا على أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد.
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