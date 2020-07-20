شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جهاز فصل بلازما المتعافين من كورونا بمركز نقل الدم بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وصول جهاز فصل بلازما دم المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد، إلى المركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة، لبدء علاج المصابين بالفيروس ببلازما المتعافين.

وقال «الداودي»، إنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة بالتعاون مع مستشفيات الحجر والعزل الصحي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا المستجد وفقا لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة وإجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للإطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية الآمنة للتبرع، مؤكدا على تدريب العاملين بالمركز على أعمال استخدام الجهاز.

ودعا المحافظ جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج، مشيرًا إلى توفير جميع الإمكانات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكدًا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات أمنة.

و أكد الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة أن وصول هذا الجهاز يسهم كثيرا في التعافي من فيروس كورونا.