شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يعقد جلسة سرية.. و«عبدالعال» يدعو الأعضاء غلق هواتفهم المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنهاء الجلسة الصباحية للمجلس، منذ قليل، على أن تعقد جلسة سرية بعد ربع ساعة لمناقشة موضوع هام.

وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الاثنين، إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.

وأضاف أنه لا يجوز حضور هذه الجلسة إلا لأعضاء المجلس ورئيسه، ومن يرخص لهم بالحضور، ولا يجوز حضور أي من العاملين بالمجلس، عدا الأمين العام.

وتابع «عبدالعال» أنه لا يجوز لأحد من العاملين بالمجلس من غير النواب من حضور الجلسة السرية، لافتًا إلى أنه عملاً بالقوانين المنظمة والتقاليد البرلمانية سيتم إخلاء القاعة تمامًا من جميع الحاضرين، سواء في قاعة المجلس أو شرفات الصحفيين من المصورين والعاملين بالتليفزيون، على أن يتولى الأمين العام لمجلس النواب وحده مهمة الإشراف على الجلسة، أو أختيار أحد من العاملين لمساعدته.

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام ممن يحضر منهم الجلسة بعدم إفشاء أيًا ما سيتم مناقشته بأي وجه من الوجوه، والحفاظ على سرية ما يدار فيها.

كما دعا رئيس المجلس، بإغلاق النواب لهواتفهم المحمولة، وغلق أبواب القاعة وعدم السماح بالخروج منها.

Advertisements