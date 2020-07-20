شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث هاتفيًا مع ترامب تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,775

تعافي 28,380

وفيات 4,302

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