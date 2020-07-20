شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: مستعدون لتقديم المساعدات للأشقاء باليمن.. و«الإرياني»: شعب مصر عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، اجتماع بين أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونظيره اليمني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح «هيكل» خلال لقائه مع معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، والوفد المرافق له، موقف مصر الواضح مع الحكومة الشرعية باليمن، وإنها على استعداد لتقديم المساعدات فى كافة المجالات للأشقاء باليمن.

من جانبه، أشاد وزير الإعلام اليمني بجهود القيادة السياسية في مصر في دعم اليمن في مختلف القضايا، موضحًا أن الشعب المصري شعب قوي وعظيم، وأن أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه أمر واجب للمنطقة العربية.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن مصر تجاوزت كثير من الأزمات بتماسك الشعب المصري بفضل الحكمة السياسية، وتطرق الحديث عن تعديل الاتفاقيات التي تم توقيعها في السابق.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحكومة اليمنية في حاجة للتدريب على كيفية التعامل مع الإعلام المتطور.

وأكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استعداد الوزارة لتقديم مختلف الدورات التدريبية للإعلاميين الأشقاء في اليمن مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن وإعداد دورات مستقبلية لتدريب الصحفيين في مجال الصحافة الإلكترونية، وذلك للالتزام بالقيم والمبادئ في النشر.

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وفي نهاية اللقاء، قدم «الإرياني» باسم الشعب اليمني كل الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبًا.

هيكل : علاقاتنا باليمن علاقة تاريخية .. ووزير الإعلام اليمني : اثمن موقف مصر الداعم لليمن

هيكل : علاقاتنا باليمن علاقة تاريخية .. ووزير الإعلام اليمني : اثمن موقف مصر الداعم لليمن