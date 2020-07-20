شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المرشحين بـ«فردى الشيوخ» في البحيرة قبل طعون المستبعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة البحيرة، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات بالبحيرة، أسماء المرشحين الذين تم قبولهم وعدد 22 متقدمًا من بين 46 متقدمًا، والذين تم رفض 24 منهم.

والمرشحين هم: محمد حميدة البنا، مستقبل وطن، ومحمد سعد زكى السعدى، مستقبل وطن، وعيد على مهدى بلبع، مستقبل وطن، وأحمد محمد عبد الرحمن قرقورة، مستقبل وطن، وعادل حسن أبو الفتح الطنيخى، مستقبل وطن، وأمين جابر محمود الصيرفى، مستقبل وطن، والسيد سيد أحمد محمود سيد أحمود القفاص، مستقبل وطن، وجلال سعد حسن حسن، الريادة، واسلام أحمد على حامد المغربى، النور، وسامى صبحى عبد الحميد عرفات، مستقل، ومصطفى كامل حسن سليمان، مستقل، ومنشاوى غانم محمد جابر، مستقل، وعمر رمضان محمد هيبة، المصريين، وماجده حسن عبد الهادى جلاله، مستقل، ومحمد كمال أمين خليل، الوفد الجديد، ونبيله على عطية عوض، مستقل، ومها عبد المنعم على حسن التحفة، مستقل، وياسر توفيق عبد الحميد القلتاوى، الوفد الجديد، وعمر عيسوى عبد الرؤف عرفات، الوفد الجديد، وقاسم مصطفى محمد شعلان، مستقل، وعطية عبد الفتاح خضر شاهين، مستقل، وطه زكريا عبد الجواد الشهاوى، مستقل.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة اليوم الطعون المقدمة من عدد من المرشحين على قرار استبعادهم من خوض الإنتخابات.

كشوف المرشحين لانتخابات الشيوخ فى البحيرة قبل طعون المستبعدين

كشوف المرشحين لانتخابات الشيوخ فى البحيرة قبل طعون المستبعدين