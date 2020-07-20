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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة «تحيا مصر» غرب الدلتا تطعن على قرار استبعادها من انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم ربيع منصور، المحامى، الممثل القانونى لـ«القائمة المصرية .. تحيا مصر» بطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية على قرار الدائرة الرابعة بمحكمة اسكندرية الابتدائية باستبعاد القائمة من خوض انتخابات مجلس الشيوخ.
وجاء فى الطعن أن اللجنة المشرفة على انتخابات القوائم بقطاع غرب الدلتا والذى يمثل محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح قرر رفض القائمة بسبب تأخر نتائج الكشف الطبى للمرشحين، معتبرًا أن اللجنة الطبية ترسل النتائج إلى لجنة الانتخابات وأنها تستغرق وقت طويل.
وطلب الطاعن الغاء قرار استبعاد «القائمة المصرية .. تحيا مصر» من خوض انتخابات الشيوخ، وإدراج اسم القائمة فى كشوف القوائم المرشحة لخوض الانتخابات.
وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنظام القوائم بمنطقة غرب الدلتا التى تضم محافظات البحيرة الإسكندرية ومطروح برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، استبعدت قائمتى حزب الاتحاد و«القائمة المصرية .. تحيا مصر» من الانتخابات القوائم بقطاع غرب الدلتا لعدم استكمال الأوراق، وأعلنت قبول قائمة وحيدة لخوض الانتخابات وهى «القائمة الوطنية .. من أجل مصر» والتى تضم تحالف أحزاب مستقبل وطن والحرية المصرى والشعب الجمهورى والتجمع.
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