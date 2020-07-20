شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وفد قنصلي يزور إمارة العين لإتمام المعاملات القنصلية للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أكد فيه أنه تيسيرا على المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبي، الخميس الموافق 23 يوليو الجاري، وذلك لإتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار التوكيلات بأنواعها، والتصديق على الوثائق الرسمية، واستلام الجوازات الجديدة والتي تأكد وصولها لمقر السفارة .

كما يستقبل المكتب الثقافي خدماته التي تتمثل في توثيق الشهادات الدراسية، واستلام مستندات امتحان تحديد المستوي والدور الثاني (أبناؤنا في الخارج- تربية وتعليم )، وتسليم شهادات النجاح لجنة العين، أبناؤنا بالخارج- تربية وتعليم، واستلام المستندات الخاصة بصحة الشهادات.

من جانب آخر أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه اعتبارا من 31 يوليو الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل سيتم تسوية أوضاع العرب والأجانب الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية (خلسة) إضافة إلى مخالفي نظام الاقامة والعمل، وسوف تقبل الطلبات بعد هذه المهل شرط ضم ما يثبت مباشرة إجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل. كما سيتم تسوية أوضاع الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية سواء زيارة أو سياحة، ويرغبون في تسوية أوضاعهم للعمل.

من جانب آخر استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن لتحويل مستحقات 348 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية، وقد بلغت المستحقات 593 ألف دولار، ما يقرب من 9 ملايين و548 ألفا و300 جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعاً بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. وحصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في توفير 14 فرصة عمل على مهن مختلفة بإحدى شركات المقاولات برواتب تصل إلى 5000 ريال سعودي، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى، وأن المهن المطلوبة هي مهندس ميكانيكا، ومدني، خبرة تقل عن 7 سنوات، براتب 5000 آلاف ريال، وسباك، ومبلط، بناء، ودهان، ومليس، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال، على ألا يزيد عمره على 35 سنة.