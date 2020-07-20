شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء مهندس محمد أحمد مرسي.. من هو وزير الإنتاج الحربي الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسى، اليمين الدستورية، أمس الأحد، ‏أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للإنتاج ‏الحربي، خلفًا للفريق الراحل محمد العصار، والذي وافته المنية في 6 ‏يوليو الماضي.‏ تخرج اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي الجديد فى الكلية الفنية العسكرية، وتتدرج في المناصب داخل الجيش حتى وصل لمدير سلاح المركبات، وشارك في تطوير الإدارة، ثم شغل منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

والسطور التاية ترصد أهم المعلومات عن اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي الجديد:

- مواليد القاهرة 18 يناير 1954.

- تخرج في الكلية الحربية في يوليو 1977.

- كان رئيسًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة.

- عمل مساعدًا لوزير الدفاع.

- شغل منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع، ومديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.

- شهد خلال عمله أمينًا للهيئة العربية للصنيع على العديد من اتفاقيات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وعددا من المنصات والشركات الدولية والمحلية.

- حصل على عدة أنواط منها ميدالية الخدمة الوطنية، ونوط الخدمة العسكرية من الدرجة أولى ونوط 30 يونيو.

Advertisements

- تميز المهندس محمد أحمد مرسى، بأنه شخصية جديرة بالاحترام، وله سمعة طيبة طوال عمله بالهيئة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد في مصر، محمد أحمد مرسي، في أول تصريح له عقب توليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، سعي القيادة السياسية المصرية لضمان القدرة على تصنيع سلاح البلاد. وقال «مرسي»، على هامش زيارته للهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصمم على امتلاك البلاد قدرات عسكرية تتيح لها الاستقرار في اتخاذ قراراتها، مضيفًا «من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري».

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع هما الظهير الصناعي للقوات المسلحة، ولفت إلى أنه سيتعاون بشكل مستمر مع الهيئة العربية للتصنيع، مستعينًا بالخبرة الاستثنائية التي ادخرتها. واعتبر أن من أهم أولويات الوزارة في الفترة المقبلة العمل على تأمين الأسلحة والذخائر والمعدات التي تحتاجها القوات المسلحة والشرطة المدنية. وأوضح أنه سيعمل على امتلاك «الإنتاج الحربي» خلال الفترة المقبلة لأرقى وأعلى التقنيات والتكنولوجيات، وتطوير نظم الإدارة في مصانع الوزارة.