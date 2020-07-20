شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تؤجل 13 طعنا في انتخابات مجلس الشيوخ للأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين، 13 طعنا على قرارات استبعاد مرشحين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ لجلسة غدا الأربعاء، لتقديم مذكرات ومستندات، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.

كانت المحكمة قد تلقت 35 طعنا منذ فتح باب تلقي الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للإنتخابات أمس الأحد، جميعها خاصة بإستبعاد مرشحين من خوض الانتخابات وعدم ادراجهم في جداول المرشحين للانتخبات المقرر لها 9 أغسطس المقبل.