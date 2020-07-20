شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صرف معاشات المعلمين للأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات يوليو المقررة للأعضاء، اليوم الإثنين، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «الزناتي»، أن النقابة قامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.

ووجه نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف .