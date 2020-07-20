شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: تكثيف الحملات على السلخانات ومجازر اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل صحة المنوفية، إنه تم إعداد خطة لقطاع الطب الوقائي وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين وشرطة المرافق بالمحافظة لعمل حملات موسعة للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والتفتيش على المحلات التجارية والغذائية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تكثيف الحملات على السلخانات ومجازر اللحوم للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الصحية وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة تشديد الرقابة على المحلات التجارية والغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المباعة وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.