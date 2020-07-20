شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يطلق حملة لاستدعاء 12 سيارة مرسيدس لأعمال صيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز، حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class التي تحمل أرقام الشاسية: (w1n2533641f798923-w1n2533811f795677-w1n2533811f797828-w1n2533811f799276-w1n2533811f799573-w1n2533811f800238-w1n2533811f801653-w1nw1n2539811f-w1n2539811f797295794069-w1n2539811f797295-w1n2539811f798692-w1n2539811f799901-w1n2539811f800136)، وذلك لوجود عيب في قفل مسند الظهر للمقعد الخلفي الأيسر، مما قد لا يوفر المواصفات القياسية المطلوبة، وذلك عند وجود حمولة في شنطة السيارة، فإن هذه الحمولة سترتطم مع مسند الظهر الخاص بالمقعد الخلفي للسيارة في حالة التصادم، وبناء على ذلك سوف تقوم الشركة باستبدال قفل مسند الظهر الخاص بالمقعد الخلفي الأيسر كإجراء احترازي.

ووفقًا لبيان للجهاز، سوف تقوم الشركة بإجراء (الكشف- المصنعية –قطع الغيار) دون أي نفقات إضافية على المستهلك.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيًا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

ودعا الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.