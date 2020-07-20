شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق الجائزه التقديرية للجهود التطوعية فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأه إطلاق "الجائزه التقديرية للجهود التطوعية فى ظل جائحة كورونا" ، حيث تهدف الجائزة إلى تفعيل ثقافة التطوع الفردية أو الجماعية ونشرها في المجتمع ، و تقدير الجهود والمبادرات التطوعية خاصة النسائية منها، التى وفرت مستلزمات العلاج، أو الوقايه ،أو تقديم الرعايه النفسيه والإجتماعيه وغيرها ، ولتشجيع آخرين علي التطوع لتقديم العون والمساعده للمحتاجين الذين عصفت بهم الجائحة.

والجائزة عباره عن شهاده تقدير ودرع تميز سوف تحصل عليها المبادرة التى تنطبق عليها معايير منح الجائزة.

وحدد المجلس القومى للمرأة معايير الجائزة:-

-أن تكون المبادرة فردية او لمجموعة أفراد مجتمعين لا يدخل من ضمنها الجمعيات أو المؤسسات او سيدات ورجال الأعمال

- تتميز المبادرة التطوعية بالبساطة وعدم التعقيد ، وقلة الاعتماد علي الموارد أو مصادر التمويل، والاعتماد على الأنشطة التي يقوم بها الأفراد أو الأشخاص، أي الاعتماد علي خبراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم، إلى جانب عدم انتظار أصحاب هذه المبادرات الحصول علي منافع شخصية أو مادية مقابل القيام بها.

وتتميز المبادرات الجماعية التى تقدم بمراعاة النوع الاجتماعى.

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- تكون الخدمات المقدمه مباشره لمرضي كورونا وأهاليهم، ويستفيد من المبادرة أكبر عدد من المنتفعين ، وأن يكون تقديم المعينات ومستلزمات الوقاية كالكمامات والاجهزه وخلافه دون مقابل.

- يكون تقديم الخدمات الطبيه من مختصين (أطباء أو ممرضين ) تطوعاً أو بأجور رمزيه ،.

- تحتفظ إدارة الجائزة بحق رفض أى مبادرة لاتتطابق مع المعايير والشروط المذكورة أعلاه ويعتبر قراراً نهائياً.

- يتم استقبال الاستفسارات وترشيحات المبادرات على الإيميل التالى [email protected] ،

- آخر موعد لتلقى المبادرات 31 يوليو الجارى .