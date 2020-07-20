شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات يوليو للأعضاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات يوليو المقررة للأعضاء ، اليوم الاثنين ، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الزناتي"، فى تصريحات صحفية ، أن النقابة قامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع البنك المختص ، للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.

ووجه نقيب المعلمين ، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية ، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات ، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف .

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كان قد طالب محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، باحتساب إصابات المُعلمين الناتجة عن تعرضهم لحوادث أثناء الانتقال للمشاركة فى أعمال الثانوية العامة، وخاصة حالات الوفاة من المُعلمين، كإصابة عمل، لتحسين المعاشات التى سيتم صرفها لأسرهم.

وأوضح عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن النقابة تدعم كافة المعلمين فى تلك الحالات الطارئة من خلال صرف مبلغ مالى من صندوق التأمين الخاص بالمعلمين، تصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى منح أسرة الأعضاء المتوفيين كافة المستحقات النقابية، لافتا إلى أن ذلك فى ضوء توجيهات خلف الزناتى نقيب المعلمين.

وناشد الأمين العام لنقابة المُعلمين، المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بمنح تسهيلات للمعلمين المُشاركين فى أعمال الثانوية العامة، وامتحانات الدبلومات، وركوب المواصلات مجانا، خلال تلك الفترة، باعتبارهم يشاركون فى عمل قومى.