شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة المعجزة.. مريم تحفظ كتاب الله "بالكلمة والحرف" رغم إصابتها بالتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الطفلة المعجزة مريم زكى إبراهيم، من ذوى الاحتياجات الخاصة أن تحفظ القرآن الكريم كاملا بدون معلم، وبقدرة فائقة على الوصول للكلمات والآيات.

وقال زكي إبراهيم والد الطفلة البالغة من العمر 13 عاما إنها استطاعت أن تحفظ القرآن الكريم كاملاً بالتجويد وأسماء السور وأرقام الصفحات والآيات مضيفا أنه اكتشف حفظها للقرآن الكريم وهى فى عمر ست سنوات دون محفظ أو معلم.

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وأضاف زكي إبراهيم، الذي يعيش مع طفلته في قرية الستامونى مركز بلقاس، أنه اعتبرها رغم مرضها معجزة إلهية ولذلك اختبرها فأجابت وأكملت جميع الآيات التي سُئلت فيها ثم قامت وقرأت جزءًا من الرقية الشرعية.