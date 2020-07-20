شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يطمئن على صحة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد محمد الطيب، على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شيخ الأزهر اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وأعرب شيخ الأزهر- خلال الاتصال- عن تمنياته لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بدوام الصحة وموفور العافية. ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر، لما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يطمئن على صحة أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.