شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الشهيد رقم 123 الدكتور وجيه مهنى بعد وفاته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور وجيه مهنى قلته جريس استشاري أمراض النساء و التوليد بالأسكندرية، والذي توفى بمستشفى العزل بالعجمي الاسكندرية متأثرا بإصابته بڤيروس كوڤيد 19 أثناء تأدية عمله.

ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلأى أنه الشهيد الــ( 123 ) من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذى تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).

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وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 135 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد، وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.