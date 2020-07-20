شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية خلال 24 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 4 مصانع غير مرخصة فى البحيرة، عثر بداخلها على 230 طن أسمدة ومبيدات مغشوشة.

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