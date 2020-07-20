شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن مواعيد امتحان تحديد المستوى للطلاب العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء امتحانات تحديد مستوى للطلاب العائدين من الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثى للصف الثالث الإعدادى ويرغبون فى الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية باختلاف نوعياتها وكذلك التقدم لاختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس على أن يحرر الطلاب استمارة التقدم للامتحانات من الأربعاء 22 يوليو الجارى لأداء الامتحان واستلام أرقام الجلوس ومقار اللجنة وعلى الطالب احضار بيان اجتياز المشروع البحثى للصف الثالث الإعدادى الصادر عن إدارة أبناؤنا فى الخارج.

وأعلنت الوزارة جدول امتحانات تحديد المستوى حيث يؤدى الطلاب السبت 8 أغسطس المقبل امتحان اللغة العربية ويخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء، والجبر والإحصاء والأحد 9 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والدراسات الاجتماعية والإثينن 10 أغسطس العلوم والهندسة، على أن يؤدى الطالب الامتحان فى لغة أجنبية واحدة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أجنبية أولى.