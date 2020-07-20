شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: نتيجة الثانوية قبل العيد وإنهاء خدمة المعلمين المصريين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الإثنين 20 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أنه تم تداول معلومات على صفحات التواصل الاجتماعى عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وانتشرت أخبار تقول إن النتيجة سيتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما نفاه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة.

حجازى قال إن نتيجة الثانوية العامة لن تظهر قبل عيد الأضحى المبارك، موضحا أن فترة العيد ستكون إجازة للمصححين ومقدرى الدرجات، مضيفًا أنه عقب عودة المصححين ومقدرى الدرجات من إجازة عيد الأضحى، سيتم استئناف ما تبقى من إتمام عملية التصحيح وتجميع الدرجات، ومن ثم تحديد موعد إعلان النتيجة.

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تداول فيديو لملء أحد السدود، وزعم متداولوه أن عملية ملء سد النهضة بدأت بالفعل، وهو الفيديو الذى ظهر فيه تدفق المياه من إحدى فتحات السد، وعلق متداولو الفيديو عليه بأنه "وأخيرا بدء ملء السد والتشغيل".

وببحث موقع فالصو عن حقيقته تبين أن الفيديو قديم ومنشور سنة 2015، وكان لعملية تشغيل سد "جيلجيل جيبي الثالث" الموجود على نهر أومو، وعلى بعد 600 كم من بحيرة توركانا الكينية، وتم افتتاحه عام 2017.

وتضمن تقرير "فالصو"، منشورا متداولا على السوشيال ميديا مصحوب بصورة للواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن تصريح منسوب له قال فيه: "مهمتنا الأساسية إنتاج أى سلعة ليس لها علاقة بالمنتجات الحربية"، لكنه بالبحث تبين أن التصريح مزيف وغير حقيقى، ولم ينشر فى أى من المواقع الإخبارية.

اللواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صرح فور وصوله مقر الوزارة، بأنه تم تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد حلفه اليمين الدستورى بعدد من التوجيهات لاستكمال مسيرة العمل بوزارة الإنتاج الحربى، والتى تتمثل مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة.

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وتضمن تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الإثنين أيضا، انتشرت معلومات على السوشيال ميديا بأنه سيتم إنهاء خدمات المعلمين المصريين العاملين بالكويت والعالقين فى مصر حاليا، إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، وهو ما ردت عليه وزارة القوى العاملة، بأن مصدر تربوى فى الكويت أكد أن حقوقهم الوظيفية محفوظة، وأنهم بمنأى عن إنهاء الخدمات إن لم يتمكّنوا من العودة قبل بدء الدراسة، مشيرا إلى أنه ستتم تسوية أوضاعهم واحتساب إجازتهم بعذر مقبول، ولكن من غير راتب.

وفى تقرير موقع فالصو، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شائعة عن أعمال هدم بمنطقة جبانة المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء محور الفردوس.

لكن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أكد أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، مضيفا أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بـ"قرافة المماليك"، مؤكدا أنه لم يتم هدم أى أثر وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هى مبانى غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية وإنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.