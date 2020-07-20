شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ فى تأهيل وتدريب منسقى الوحدات المحلية بوحدة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على أهمية التعامل مع ملف القضية السكانية للعمل على خفض معدل الزيادة السكانية مما سيسهم فى تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادى لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ بضرورة تعزيز جهود مختلف الجهات بالمحافظة وفئات المجتمع للعمل على رفع وعى الأسر تجاه الصحة الإنجابية خاصة بالقري لمعالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها وذلك من خلال السعي نحو تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تحقيق السيطرة على النمو السكاني داخل القري والنجوع ووضع إطار مؤسسى متكامل بالتعاون بين وحدة سكان المحافظة ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفى ذلك الإطار عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ونرمين زكريا مدير وحدة السكان بالمحافظة فى وجود منسقى المشروع بالوحدات المحلية والجهات الشريكة بالمديريات الخدمية وذلك للتعريف بالمشروع والبدء فى تأهيل وإعداد المنسقين بالوحدات المحلية لتأهيلها على إدارة البرنامج السكاني بما يحقق الاستجابة المحلية السريعة من خلال إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة في المحافظة لمتابعة وتقييم المؤشرات وتحقيق أهداف استراتيجية السكان والتنمية بالإضافة إلي إنشاء لوحة إلكترونية معلوماتية للسكان داخل المحافظة للتعرف علي الاحتياجات الفعلية للقرى.

وقالت هند عبد الحليم إن القضية السكانية تحظي اهتماما كبيرا فى خطة التنمية من خلال وضع برنامج لتنظيم الأسرة وأليات العمل إلي جانب معرفة نقاط الضعف والخلل المتسبب في الزيادة السكانية الغير منضبطة ووضع محاور سريعة للعمل علي حلها وزيادة النمو الاقتصادى حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب لرفع معدل الإنتاج وتحسين مستوي المعيشة بوجه عام .

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وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة أن الاجتماع يهدف إلي التعرف علي قوة وحدة السكان بالمحافظة ومناقشة مفهوم القضية السكانية ودورها في تسريع حل المشكلة السكانية ودور المنسقين في تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية بالتغلب علي التحديات لتحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال عدة محاور بالعمل علي بناء قدرات الشباب والاستفادة من دعمهم للمشروع حيث أن القضية السكانية قضية أمن قومي لأنها توثر علي التنمية الاقتصادية وبالتالي لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي 4 أضعاف النمو السكاني حتي نشعر بتحسن فى خصائص السكان ولضمان مستوي دخل جيد للمواطن.

كما حثت الزهراء على استخدام أساليب العمل الجماعى فى إدارة البرنامج السكانى بالتنسيق مع الجهات الشريكة ورفع قدرات ومهارات مقدمى خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب المباشر والوعى الصحى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات فى نشر الوعى ودور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى المشاركة فى تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلي تكثيف الحملات الإعلامية بتداعيات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل توعوية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقا مع الفئات المستهدفة.

كما تناول الاجتماع عرض نماذج تحديد المشكلات السكانية بالمحليات والاستفادة من الموارد والمبادرات المتاحة وعمل شراكات تساعد في تنفيذ الأنشطة بأقل الموارد الممكنة وبفاعلية وجودة عالية محققا بذلك نتائج أسرع .