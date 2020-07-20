شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان تأثير حريق عقار بالأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من اخماد الحريق الذى نشب بمخزن قطع غيار سيارات بـ 15 شارع سوق التوفيقية بحي الأزبكية دون إصابات أو وفيات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغُا بنشوب حريق أعلي عقار مكون من أرضي و7 أدوار وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارت اطفاء و2 خزان وسيارة سلم للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين او وفيات .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر العقار من الحريق كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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كان محافظ القاهرة خالد عبد العال، قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر سوق توشكى بحلوان من الحريق الذي نشب بأجزاء منه ، حيث وجه المحافظ بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأجزاء من سوق توشكى الواقع بامتداد شارع منصور بحلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن إصابات أو وفيات.