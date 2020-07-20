شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: والديك موضع الحنان والرحمة لا تجعلهما ينتظران الأعياد لتحُسن إليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الوالدين هما موضع الحنان والرحمة، مطالبة بأنه لا تجعلهما ينتظران المناسبات والأعياد لتحسن إليهما، بل اجعل كل يوم لهما عيدا، وأن تقبل أيديهما شكرا لهما على رعايتك.

وقالت دار الإفتاء، عبر حسابها على تويتر: "لا تجعل والديك ينتظران المناسبات والأعياد لتحسن إليهما، بل اجعل كل يوم لهما عيدا، بأن تقبل أيديهما شكرا لهما على رعايتك، وتطمئن عليهما، فهما موضع الحنان والرحمة الذى تأوى إليه دائما، لقول الله تعالى: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)".





من ناحية أخرى، تستطلع دار الافتاء المصرية، مساء اليوم الاثنين، هلال شهر ذى الحجة لعام 1441هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

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من جانبها دعت المحكمة العليا فى السعودية، إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وذكرت المحكمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها ترغب إلى عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الاثنين، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

يشار إلى أن مراكز الضبط الأمني بالعاصمة المقدسة مكة، تبدأ في منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح، اعتبارا من صباح أمس الأحد وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذى الحجة. وفق "الرياض".