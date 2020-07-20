شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة غاز بالعمرانية ورفع مخلفات الإزالات بشارع فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة أنه تم إصلاح كسر ماسور غاز طبيعي بمحيط مشروع محور ترعه الزمر حدث مساء أمس حيث تم التوجه فورا لموقع الكسر واستدعاء شركة الغاز، فى حضور قسم شرطة العمرانية والحماية المدنى و تمت أعمال الإصلاح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث وجه بسرعة إنجاز أعمال الإصلاح مع المتابعة الميدانية لها وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية .

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم الانتهاء من رفع مخلفات ناتج الإزالة بشارع ضياء مع فيصل بالتعاون بين حي الطالبية وهيئة النظافة والتجميل وجاري التجهيز للبدء في أعمال الرصف بموقع الإزالة لتوسعة المنطقة.

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كان قاد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة اعمال ازاله ثلاثه عقارات متعديه على خط التنظيم بمساحه 400 متر بشارع الملك فيصل ناصية شارع ضياء مكونه من دور ارضي ودور اول، حيث حرص راشد علي متابعه الإزالة ميدانيا للتوجيه بسرعه انهاء الاعمال موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع مخلفات الرتش والإزالة علي الفور عقب الانتهاء من الاعمال.

كما وجه راشد رئيس حي الطالبية بإنهاء الإزالة حتي سطح الارض للبدء في ضم المنطقة لتوسعه الشارع بها، تمت اعمال الإزالة تحت غطاء امني و تواجد من القيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة.