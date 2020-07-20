المترو: مكاتب فى المحطات لاستقبال شكاوى الجمهور عن مستوى الخدمة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت شركة المترو مكاتب فى محطات الخطوط الثلاثة لتلقى شكاوى الجمهور بخصوص مستوى الخدمة بجانب مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموجودة الموجودة بالمحطات لتلقى كافة الشكاوى سواء الخاصة بالمترو أو غير المرتبطة به.

ودشنت شركة المترو خطا ساخنا برقم 16048 لتلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية وتقديم أو بلاغات عن مستوى الخدمة.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين والمتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم وكذلك الركاب ارتداء الكمامات باستمرار.

جاء ذلك فى إطار قيام شركة المترو باطلاق حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.