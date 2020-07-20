شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تغلق مقر شركة بأحد فنادق التجمع الخامس لمزاولة المهنة بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارا بغلق مكتب شركة سياحة داخل أحد الفنادق الشهيرة بفندق بالتجمع الخامس، لمزاولته المهنة بدون ترخيص من وزارة السياحة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 762 لعام 2020، أنه بعد الاطلاع على مذكرة الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار وعلى مذكرة الادارة المركزية لشركات السياحة، تقرر غلق إدارى للمقر الكائن باحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الاول لمزاولته العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

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وقال القرار إن هذا مخالفا لأحكام القانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بشأن تتظيم شركات السياحة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، على ان يتم اخطار مصلحة الضرائب عن المقر المذكور لمحاسبته ضريبيا خلال الفترة السابقة.

يذكر ان غرفة شركات السياحة ووكالات السفر عقدت خلال اليومين الماضيين البرنامج التدريبى الخاص بتأهيل شركات السياحة على إستخدام أليات التسويق من خلال تسجيل مواقع شركات السياحة على محركات البحث العالمية، وبلغ عدد المتدربين 25 شركة سياحية من مختلف أنحاء الجمهورية بإستخدام تقنيات التعليم عن بعد والتدريب التفاعلى، والذى يأتى فى اتجاه استراتيجية الغرفة للتحول الرقمى و تنمية قدرات الشركات أعضائها و تعميق الاستخدام الأمثل لأدوات التسويق الحديثة.

وتم التدريب على الاستخدام الأمثل لتجهيز مواقع الانترنت لمتطلبات التسجيل على محركات البحث العالمية و بخاصة جوجل. تعد محركات البحث القناة التسويقية الأولى إلكترونيا لاستهداف السياحة الخارجية، حيث تعمل على اكتشاف ميول العملاء لزيارة مصر، والتى تظهر من خلال كلمات البحث التى تستهدف المزارات والمقاصد السياحية المصرية.