شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 8 آلاف جنيه مكافأة لمديرية كفر الشيخ لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، تمكن مديرية أوقاف كفر الشيخ من تحقيق الـ 500 صك الأولى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها ثمانية آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف كفر الشيخ ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى.

وتابعت الوزارة:"على أن تقدم المديرية صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الجديدة في موعد أقصاه الأربعاء 22 / 7 / 2020 مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف".

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن تمكن العاملين بمكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة من تحقيق الــ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف خلال هذا العام 1441هـ.

وقالت الوزارة، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة قدرها 8 آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمكتب رئيس القطاع الديني ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن يتم تقديم صورة من إيصالات التوريد بقيمة الـ 500 صك الأولى في موعد أقصاه الأربعاء 22/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.