"التعليم" تحسم الجدل بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الزيادة السنوية لن تزيد على 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الإبلاغ فورًا لاتخاذ الإجراءات الواجبة.
وأضاف أن وزير التربية والتعليم سيعرض مقترحًا على مجلس الوزراء بأن تكون الثانوية العامة، العام الدراسي المقبل، بنظام التابلت والأون لاين، مشيرًا إلى أن ذلك لا يزال محل نقاش.
جاء ذلك خلال كلمة حجازي، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.
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