القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع "الأكاديمية العربية" في التعليم والتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

وقعت هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات العلمية والتدريب في مجال النقل الدولي واللوجستيات.

يأتي ذلك استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والأكاديميات المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة ومهارات الضباط العلمية، وإعداد وتأهيل الكوادر العلمية لقيادة وإدارة وتطوير ونشر المفاهيم اللوجستية لإدارة المنشآت من منظور لوجستي، من خلال البرامج المقدمة بالأكاديمية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بهدف تحقيق خدمات لوجستية متميزة وتحسين الكفاءة والإستغلال الأمثل للموارد، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم إضافة علمية من خلال البحوث التطبيقية المتخصصة لدارسى الماجستير، حيث أن للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الريادة في نشر ثقافة اللوجستيات بمصر والوطن العربي.

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كما يتضمن البروتوكول برامج معهد النقل الدولى واللوجستيات ودورات تدريبية قصيرة واستشارات ودراسات ميدانية وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وأكد اللواء لواء أ ح/ وليد حسين أبو المجد رئيس هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، أن توقيع البروتوكول سيسهم بشكل كبير في الإرتقاء بالتأهيل العلمي لضباط هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، ووقوفهم على أحدث النظم اللوجستية الإقليمية والدولية التى تطبق فى كبرى المنشآت اللوجستية، معربًا عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها صرح علمي متميز في مجال علوم النقل واللوجستيات.

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع هيئة امداد وتموين القوات المسلحة، مؤكداً على استعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لهيئات القوات المسلحة.