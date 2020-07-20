البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات "الأزهر" إلى فئات بدل مخاطر المهن الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على طلب المداولة المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر إلى الفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقًا لمشروع القانون.

وقال العمارى: "التعديل على البند 2 من المادة 3 في ضوء ملاحظة مجلس الدولة بشأن خلو النص من بعض الفئات التي تتساوى في المراكز القانونية واستحقاق بدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وهم العاملون بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر"، ووافق المجلس على التعديل.

كما وافق المجلس على طلب العماري بإجراء مداولة على المادة الرابعة الفقرة الأولى، حيث أدخل تعديل اتساقًا مع تعديل المادة 3 بعد إضافة العاملين بمستشفيات جامعة الأزهر، بإضافة عبارة "أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر"، وكذلك وافق على طلبه بتعديل المادة 9، حيث تم حذف البند الخاص بـ"ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية" بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية.