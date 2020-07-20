الأمن الاقتصادي يضبط 1000 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (1024) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن،
وفي مجال متابعتها للأسواق، ضبطت الحملات (1163) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، استيلاء على أموال الدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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