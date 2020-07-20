"حقيبة ملابس".. مصدر أمني ينفي وجود قنبلة بأحد شوارع بمدينة الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نفى مصدر أمني ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في العثور على حقيبة متروكة بشارع النصر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة. وأضاف المصدر، إلى أنه تم انتقال قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مفرقعات وعنصر من كلاب الأمن والحراسة وتم عمل كردون أمنى لتأمين المنطقة محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها بعض الملابس، وتم التحقق من سلبية البلاغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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