تسجيل صوتي| سما المصري تعتذر لجمهورها من المحكمة: "مكنش قصدي.. افتكروني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

حصل "الخليج 365" على تسجيل صوتي للمتهمة سما المصري، من داخل قفص محاكمتها بقضية الدعوة للدعارة.

واعتذرت "المصري" لجمهورها قائلة: "أنا بعتذر للناس كلها على كل اللى حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص، كل اللي حصل إن أنا كنت فاكره أنى بعيش حياتي عادي جداً على السوشيال ميديا زي زي باقي الناس".

وأضافت "مكنتش أعرف إن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوي كده، ويقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عني وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكرينى وشكراً".

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وقررت المحكمة الاقتصادية اليوم الإثنين، تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 لجلسة 27 يوليو المقبل، لتقديم صورة رسمية من الجنحة المستأنفة من سما المصري على حكم حبسها.

تعد القضية هي الثانية بحق "المصري" وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.