تأييد براءة عبدالناصر زيدان من تهمة سب مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أيدت محكمة جنح مستأنف دار السلام، اليوم الإثنين، براءة الإعلامي عبد الناصر زيدان في 5 قضايا بتهمة بسب وقذف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. وكان رئيس نادي الزمالك استأنف على حكم أول درجة القاضي ببراءة "زيدان". وسبق أن صدر حكما غيابيا بالحبس 6 سنوات على عبدالناصر زيدان في سب مرتضى منصور، لكنه تقدم بمعارضة على الحكم حتى حصل على البراءة.

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