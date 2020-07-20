بعد قرار الداخلية.. كل ما نعرفه عن الملصق الإلكتروني للسيارات - سؤال وجواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، حتى في حال عدم حلول موعد الفحص الفني الدوري، تمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: يقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التي قامت بتركيب الملصق الإلكتروني، خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وحتى لا تضع نفسك تحت طائلة الإجراءات القانونية.. نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن تلك المنظومة، حسب فيديو نشرته وزارة الداخلية.

س- ما هو الملصق الإلكتروني؟

ج- شريحة ذكية مدون عليها كافة بيانات العربية يتم ربطها بمركز المعلومات التابع للمرور وغرف العمليات على مستوى الجمهورية.

س- مميزات عدة يقدمها الملصق.. ما هي؟

ج - الملصق الإلكتروني والألواح المؤمنة أحد أهم الخطوات اللازمة لإدارة حركة المرور من خلال أنظمة النقل الذكية.

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ويوفر الملصق إمكانية التعرف على المركبات المُبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيا، ويتيح حصر أماكن الكثافات المروري وإخطارا غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية؛ لتتمكن من التعامل السريع وفك التكدسات بإرشاد قائدي المركبات بالطرق البديلة من خلال ربط الملصق بمركز المعلومات التابع للمرور.

س- كيف يتم تركيبه؟

ج- يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة ويتلف عند محاولة نزعه.

س- بعد مناشدة الداخلية.. ما هي أماكن تركيب الملصق الإلكتروني؟

ج- يتوجه قائد المركبة إلى موظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين.

س- من هم المستهدفون من المنظومة الجديدة؟

ج- أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من ما لكى المركبات بكافة أنواعها التي تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام.

س- كيف ترى الشركة المنفذة للمشروع المنظومة المرورية المتكاملة؟

ج- أشار بهاء محمد، مدير مشروع الملصق الإلكتروني بالشركة المنفذة، إلى أن الهدف من المشروع هو الحد من الكثافات المرورية على مستوى الجمهورية.