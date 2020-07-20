نشوب حريق بأحد المخازن في منطقة التوفيقية وسط القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نشب حريق، منذ قليل، في أحد المخازن بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، وامتد الحريق إلى بعض المحلات، في ظل محاولات رجال الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.

وسادت حالة من القلق والذعر بين أهالي منطقة التوفيقية بوسط البلد، بسبب اندلاع الحريق أعلى عمارة سكنية في الشارع التجاري، وقام أصحاب المحال التجارية بإغلاق أبوابها خشية امتداد الحريق لبضائعهم.

كانت غرفة الحماية المدينة في القاهرة، تلقت بلاغات بحريق نشب في مخزن بمنطقة التوفيقية في وسط البلد، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران قبل امتدادها للمجاورات، وتجري عمليات الإطفاء الآن. وجاري السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى الوحدات السكنية.