أخبار مصر | عبدالعال: راضٍ عن أداء البرلمان وانظروا للسير الذاتية لرؤساء اللجان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالعال: راضٍ عن أداء البرلمان وانظروا للسير الذاتية لرؤساء اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، التصويت نداءًا بالإسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويتضمن القانون بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه راضِ عن أداء المجلس مطالبًا من يدعى ضعف المجلس، أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادرة عنها وكيفية إدارتهم، قائلًا: "أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللي اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردي عليهم بسيط انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء 25 لجنة برلمانية.. أنا شخصيا راضٍ جدا".

وفى المقابل رفض أعضاء مجلس النواب، الاتهامات التي يوجهها البعض عن ضعف المجلس، حيث قال النائب محمد هاني الحناوي، إن البرلمان الحالي من أقوى المجالس، وتحمل الكثير، مؤكدًا على حكمة رئيسه الدكتور على عبد العال فى إدارة المجلس، وسعيه إلى التوفيق بين الجميع.

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

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وشهدت الجلسة العامة، اليوم، لموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.