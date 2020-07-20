أخبار مصر | رئيس البرلمان: ما قدمته لهذا الوطن أقل كثيرا مما حصلت عليه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: ما قدمته لهذا الوطن أقل كثيرا مما حصلت عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الاثنين، في لقائها الدوري بختام كل دور انعقاد للتباحث حول القضايا التي تعني بها اللجنة.

وأعرب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن خالص مودته وتقديره على حرص رئيس مجلس النواب على حضور هذا اللقاء الدوري مع أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه مع قرب انتهاء دور الانعقاد سنفتقد روح الفريق التي غرسها الدكتور علي عبدالعال في المجلس من محبة وإخاء.

وأشار "عامر" إلى أن الجميع يحمل كل الاعتزاز والتقدير لما قدمه الدكتور علي عبدالعال خلال السنوات الخمس في قيادته للمجلس سواء كقامة دستورية أو رئيسا للمجلس، قدم للوطن كل ما يمكن أن يقدمه المجلس على أعلى مستوى، مجددا شكره على المعاملة الطيبة لكل أبناء اللجنة.

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وقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب هدية تذكارية للدكتور علي عبدالعال، كما قدم هدية تذكارية إلى الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، وقدم هدية تذكارية إلى المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، تقديرا للجهود التي قدموها خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة البرلمان والوطن.

من ناحيته، أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن خالص شكره وتقديره إلى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي على ما قدمه خلال رئاسته للجنة، مؤكدا أنه تعلم منه الوفاء والمحبة والإخلاص والذوق والانضباط، مضيفا أنه يحظى بثقة وتقدير قيادات الدولة وترك ذكرى طيبة.

وأضاف "عبدالعال" أن هذه اللجنة من اللجان القليلة جدا التي لم تتسبب في مشاكل على الإطلاق على مدار 5 سنوات طول مدة عمل هذا المجلس، مرجعا ذلك إلى إخلاص اللجنة ووعي أعضائها.

وتابع رئيس البرلمان، لا أستطيع التعبير عما يجول في صدري، من كلمات طيبة غمرتمونا بها وأعرف من يتحدث من قلبه والكلمات كلها من القلب، مضيفا "ما أديته لهذا الوطن يقل كثيرا عما أعطاه لنا هذا الوطن، نحن جيل عاش الانكسار والانتصار ومابينهم سنوات محملة بالتجارب والذكريات لكننا تقبلناها بكل ترحاب والبهجة في أكتوبر 73 عندما عبر جيشنا العظيم ونسينا كل سنوات المعاناة.