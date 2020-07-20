أخبار مصر | رئيس البرلمان: ما قدمته لهذا الوطن أقل كثيرا مما حصلت عليه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: ما قدمته لهذا الوطن أقل كثيرا مما حصلت عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الاثنين، في لقائها الدوري بختام كل دور انعقاد للتباحث حول القضايا التي تعني بها اللجنة.
وأعرب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن خالص مودته وتقديره على حرص رئيس مجلس النواب على حضور هذا اللقاء الدوري مع أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه مع قرب انتهاء دور الانعقاد سنفتقد روح الفريق التي غرسها الدكتور علي عبدالعال في المجلس من محبة وإخاء.
وأشار "عامر" إلى أن الجميع يحمل كل الاعتزاز والتقدير لما قدمه الدكتور علي عبدالعال خلال السنوات الخمس في قيادته للمجلس سواء كقامة دستورية أو رئيسا للمجلس، قدم للوطن كل ما يمكن أن يقدمه المجلس على أعلى مستوى، مجددا شكره على المعاملة الطيبة لكل أبناء اللجنة.
وقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب هدية تذكارية للدكتور علي عبدالعال، كما قدم هدية تذكارية إلى الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، وقدم هدية تذكارية إلى المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، تقديرا للجهود التي قدموها خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة البرلمان والوطن.
من ناحيته، أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن خالص شكره وتقديره إلى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي على ما قدمه خلال رئاسته للجنة، مؤكدا أنه تعلم منه الوفاء والمحبة والإخلاص والذوق والانضباط، مضيفا أنه يحظى بثقة وتقدير قيادات الدولة وترك ذكرى طيبة.
وأضاف "عبدالعال" أن هذه اللجنة من اللجان القليلة جدا التي لم تتسبب في مشاكل على الإطلاق على مدار 5 سنوات طول مدة عمل هذا المجلس، مرجعا ذلك إلى إخلاص اللجنة ووعي أعضائها.
وتابع رئيس البرلمان، لا أستطيع التعبير عما يجول في صدري، من كلمات طيبة غمرتمونا بها وأعرف من يتحدث من قلبه والكلمات كلها من القلب، مضيفا "ما أديته لهذا الوطن يقل كثيرا عما أعطاه لنا هذا الوطن، نحن جيل عاش الانكسار والانتصار ومابينهم سنوات محملة بالتجارب والذكريات لكننا تقبلناها بكل ترحاب والبهجة في أكتوبر 73 عندما عبر جيشنا العظيم ونسينا كل سنوات المعاناة.