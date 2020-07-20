أخبار مصر | اجتماع مشترك بين وزير الإعلام المصري ونظيره اليمني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع مشترك بين وزير الإعلام المصري ونظيره اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم، اجتماعًا مع نظيره اليمني؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح "هيكل" خلال لقائه بوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له، بموقف مصر الواضح مع الحكومة الشرعية باليمن، وإنها على استعداد لتقديم المساعدات في كافة المجالات للأشقاء باليمن.

ومن جانبه أشاد وزير الإعلام اليمني بجهود القيادة السياسية في مصر، في دعم اليمن في مختلف القضايا، موضحًا أن الشعب المصري شعب قوى وعظيم، وأن أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، أمر واجب للمنطقة العربية.

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وأوضح أن مصر تجاوزت كثير من الأزمات بتماسك الشعب المصري بفضل الحكمة السياسية، وتطرق الحديث عن تعديل الاتفاقيات التي تم توقيعها في السابق، واستعرض في أول اجتماع للجنة العليا بين البلدين.

وأشار وزير الاعلام اليمني أن الحكومة اليمنية في حاجة للتدريب على كيفية التعامل مع الإعلام المتطور.

وأكد أسامة هيكل استعداد وزارة الدولة للإعلام لتقديم مختلف الدورات التدريبية للإعلاميين الأشقاء في اليمن، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن وإعداد دورات مستقبلية لتدريب الصحفيين في مجال الصحافة الإلكترونية، وذلك للالتزام بالقيم والمبادئ في النشر.

وفي نهاية اللقاء قدم الإرياني باسم الشعب اليمني كل الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبًا.