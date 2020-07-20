أخبار مصر | القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية في التعليم والتدريب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية في التعليم والتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات العلمية والتدريب في مجال النقل الدولى واللوجستيات إستمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والأكاديميات المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة ومهارات الضباط العلمية، وإعداد وتأهيل الكوادر العلمية لقيادة وإدارة وتطوير ونشر المفاهيم اللوجستية لإدارة المنشآت من منظور لوجستى، من خلال البرامج المقدمة بالأكاديمية والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بهدف تحقيق خدمات لوجستية متميزة وتحسين الكفاءة والإستغلال الأمثل للموارد وتحسين جودة الخدمات، وتقديم إضافة علمية من خلال البحوث التطبيقية المتخصصة لدارسى الماجستير، حيث أن للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الريادة فى نشر ثقافة اللوجستيات بمصر والوطن العربى، كما يتضمن البروتوكول برامج معهد النقل الدولى واللوجستيات ودورات تدريبية قصيرة وإستشارات ودراسات ميدانية وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وأكد اللواء أح وليد حسين أبو المجد رئيس هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة أن توقيع البروتوكول سيسهم بشكل كبير فى الإرتقاء بالتأهيل العلمى لضباط هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة،ووقوفهم على أحدث النظم اللوجستية الإقليمية والدولية التى تطبق فى كبرى المنشآت اللوجستية، معربًا عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بإعتبارها صرح علمى متميز في مجال علوم النقل واللوجستيات.

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، مؤكدًا على إستعداد الأكاديمية لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لهيئات القوات المسلحة.